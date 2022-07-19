Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı'ndan Milyonluk İmza - Haberler

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Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı'ndan Milyonluk İmza

Snob Magazin - Magazin
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Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı'ndan Milyonluk İmza

Survivor All Star'ın birincisi Nisa Bölükbaşı dev bir reklam kampanyası için anlaşma imzaladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı İstanbul'a döner dönmez teklif yağmuruna tutulmaya başlandı. Genç yarışmacı özellikle reklamcıları peşinde koşturmaya başladı. 5 farklı markadan teklif alan Bölükbaşı'nın bir içecek firmasıyla flört halinde olduğunu yazmıştım. Bugün Bölükbaşı o imzayı attı ve Dimes markasıyla milyonluk bir reklam kampanyası anlaşması yaptı. Dimes'in son reklam yüzü Aleyna Tilki olmuştu. Bölükbaşı, böylece Tilki'den bayrağı devralmış oldu.

Yakında televizyon, bilboardlarda ve dijital medyada yer alacak olan reklam filmleri şimdiden merak konusu oldu. Bölükbaşı'nın ayrıca iki tekstil, bir de banka reklamı için gelen reklam tekliflerini değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Yarışmada aldığı birincilik tartışma konusu olan Bölükbaşı, eleştirilere "Kalbimle kazandım" yanıtını vermişti. Öte yandan Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday Girişken'le beraberliği de sürüyor.

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Nisa Bölükbaşı İstanbul Dimes Magazin Haberler

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