Survivor Kardeniz kimdir? Survivor Kardeniz kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 Kardeniz hayatı ve biyografisi!

Survivor All Star 2024 Kardeniz Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor All Star 2024'te yer alan yeni yedek yarışmacı Kardeniz kimdir?

SURVİVOR KARDENİZ KILIÇ KİMDİR?

Kardeniz Kılıç 9 Ocak 1999 doğumludur. 24 yaşında olan Kardeniz Kılıç influencerdır ve modellik yapmaktadır. Kardeniz Kılıç Survivor 2023 yedeklerinde yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kardeniz Kılıç'ın İnstagram'da 456 bin takipçisi bulunmaktadır.

Kardeniz Kılıç doğum tarihi : 9 Ocak 1999

Kardeniz Kılıç kaç yaşında : 24 yaşında

Kardeniz Kılıç nereli : İzmir

Kardeniz Kılıç mesleği ne : Influencer, Model