Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star'larla birlikte programa yeniden katıldı. Doğuş, bu kez adadaki performansıyla değil, ailesinden gelen duygusal bir çağrıyla gündeme geldi. Doğuş'un eşi bir röportajda eşine geri dönmesi için seslendi.

"KURBAN OLAYIM GERİ DÖN"

Hoşkedem Hidayetkızı, yaptığı açıklamada çocukların babalarını çok özlediğini belirterek, "Kurban olayım geri dön. Çocuklar çok ağlıyor, bu durum derslerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM GİTMESİNE İZİN VERMEZDİM"

Sürecin tahmin ettiklerinden daha zor geçtiğini dile getiren Hidayetkızı, yarışmaya katılım kararına dair pişmanlığını da dile getirdi. Hidayetkızı, "Böyle olacağını bilseydim gitmesine izin vermezdim" dedi.