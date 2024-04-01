Sosyal medyanın konuştuğu avukat Erkan Yalçın: Ölüm tehditleri alıyorum

Son zamanlarda sosyal medyada çektiği birbirinden renkli içeriklerle adından söz ettiren Sosyal medyada renkli kişiliği ve içerikleriyle tanınan Av. Erkan Yalçın Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Yaşantısı ve mesleği hakkında konuşan Yalçın Türk toplumuna aykırı olduğunu vurgulayıp, "Bu güne kadar hiç bu noktada şikayetçi olmadım kimsenden ama bu olmayacağım anlamına gelmez. Türk toplumuna aykırısın. Seni keserim. Bu tür mesajlar bütün ünlülere geldiği gibi bana da geliyor. Profiline girip baktım beni takip ediyor" dedi.

"FARKLI OLMAYI YANLIŞ ANLADILAR"

Ölüm tehditlerini neden alıyorsunuz? sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Renkli kişilikte olmak, farklı olmak...Bizim insanlarımız genellikle sert olduğu için bi avukatın biraz daha sevecen biraz daha sıcakkanlı olmasını farklı anladılar" şeklinde yanıt verdi.