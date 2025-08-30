Sosyal medya fenomeni ve ailesi Meksika'da infaz edildi

Meksika'nın Guadalajara kentinde korkunç bir olay yaşandı. Sosyal medyada "Esmeralda FG" adıyla tanınan 32 yaşındaki fenomen Esmeralda Ferrer Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea (36) ve çocukları Gael Santiago (13) ile Regina (7) ölü bulundu.

AİLE ARAÇTA BULUNDU

Dailymail'in haberine göre, ailenin cansız bedenleri 22 Ağustos'ta terk edilmiş bir pikap aracının içinde ortaya çıktı. Ancak kimlikleri ancak günler sonra doğrulandı. Esmeralda, on binlerce takipçisiyle yaşam tarzı ve seyahat içerikleri paylaşıyor, aynı zamanda Meksika'da uyuşturucu kartellerini konu alan "narkokorido" şarkılarına çektiği videolarla da dikkat çekiyordu.

CİNAYET İŞ BAĞLANTILI OLABİLİR

Ailenin kısa süre önce iş nedeniyle Guadalajara'ya taşındığı öğrenildi. Roberto'nun araç alım satımı ve tarımla uğraştığı, cinayetlerin de bu faaliyetlerle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ATÖLYEDE İNFAZ ŞÜPHESİ

Polis, aracın güzergâhını güvenlik kameralarından takip ederek bir tamir atölyesine ulaştı. Savcı Alfonso Gutiérrez Santillán, olay yerinde kan izleri ve balistik bulgular bulunduğunu belirterek, "Adli raporlar tamamlanmadı ama elde edilen deliller ailenin burada öldürüldüğünü neredeyse kesinleştiriyor" dedi.

TANIKLAR KAYBOLDU

Atölyede bulunan iki kişi ifadeye alındı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Savcılıktan ayrıldıktan hemen sonra buluştukları kişilerle birlikte silahlı bir grup tarafından kaçırıldılar. Dört kişiden üçü hâlâ kayıp, biri ise son anda kaçmayı başardı.