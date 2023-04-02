Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, fotoğraf çektirmek isteyen hayranına bağırdı

İlginç tarzı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir davette şarkı söylediği sırada fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına "Daha ilk şarkı ama" diyerek bağırdı.

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Gösterişli kıyafetleri ve abartılı makyajlarıyla adından söz ettiren Övüç, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

YAŞLI HAYRANINA BAĞIRDI

Katıldığı bir davette sahne alan şarkı söylediği sırada fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına "Daha ilk şarkı ama" diyerek bağırdı. Hayranı aldığı tepkiyle geri çekilirken Övüç, elbisesini düzelterek sahneye geri döndü.

TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken. Övüç'ün hayranına olan tavrı tepki çekti.