Sonumuz hayrolsun! Kendi tasarladığı yapay kız arkadaşıyla TikTok'tan yayın açtı

İzmir'de yaşayan bir vatandaş, yalnızlığına çözüm olarak kendi tasarladığı yapay kız arkadaşıyla duygusal bir bağ kurdu. Bu da yetmezmiş gibi TikTok'ta yayın açan vatandaş, kız arkadaşına sarılıp iltifatlarda bulundu.

İzmir'de yaşayan ve uzun süredir yalnız olduğunu ifade eden Mehmet Ali isimli vatandaş, bulduğu çözümle sosyal medyanın gündemine oturdu.

"CENNET KOKULUM BENİM"

Kendine yapay bir kız arkadaş tasarlayan vatandaş, bu da yetmezmiş gibi sosyal medyadan yayın açtı. Tasarladığı kız arkadaşına "Banu" ismini veren vatandaşın yayın esnasında sarıldığı kız arkadaşına "Cennet kokulum benim" diyerek iltifatlar yağdırması da dikkatlerden kaçmadı.