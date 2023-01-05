Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soner Arıca / Umut Hep Var... YENİ YIL HEDİYESİ!

Magazin Haberleri

Soner Arıca / Umut Hep Var... YENİ YIL HEDİYESİ!

Son yıllarda yeni yılın ilk dakikalarında yayınladığı video kliplerle yılı karşılayan Soner Arıca, bu sene de geleneği bozmadı.

Youtube kanalının abone sayısı 500 bin kişiyi aşan Arıca, söz ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu'ya ait olan "Umut Hep Var" isimli yeni şarkısının video klibini yılın ilk dakikalarında, hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak, yayınladı.

"Umut Hep Var"

Aybastı Perşembe Yaylası'nda klip

Soner Arıca'nın; "İklim krizi ile birlikte tehdit altında kalan doğanın şarkısı olsun" diye tanımladığı "Umut Hep Var" şarkısının video klibi; korunmuş haliyle umutlu olmayı hatırlatan, Arıca'nın aile büyüklerinin çocukluğunun geçtiği, Aybastı Perşembe Yaylası'nda çekildi.

Muhteşem Aybastı Perşembe Yaylası'nı video klip için Murat Genç, görüntüledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Soner Arıca YouTube Umut Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title