Soner Arıca / Umut Hep Var... YENİ YIL HEDİYESİ!

Son yıllarda yeni yılın ilk dakikalarında yayınladığı video kliplerle yılı karşılayan Soner Arıca, bu sene de geleneği bozmadı.

Youtube kanalının abone sayısı 500 bin kişiyi aşan Arıca, söz ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu'ya ait olan "Umut Hep Var" isimli yeni şarkısının video klibini yılın ilk dakikalarında, hayranlarına yeni yıl hediyesi olarak, yayınladı.

"Umut Hep Var"

Aybastı Perşembe Yaylası'nda klip

Soner Arıca'nın; "İklim krizi ile birlikte tehdit altında kalan doğanın şarkısı olsun" diye tanımladığı "Umut Hep Var" şarkısının video klibi; korunmuş haliyle umutlu olmayı hatırlatan, Arıca'nın aile büyüklerinin çocukluğunun geçtiği, Aybastı Perşembe Yaylası'nda çekildi.

Muhteşem Aybastı Perşembe Yaylası'nı video klip için Murat Genç, görüntüledi.