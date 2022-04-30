Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı, arabadan indikten sonra sergilediği hareket takdir topladı

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.

KARAKOLA İFADE VERMEYE GİTTİ

Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin ifade vermek için polis merkezine çağrıldığı öğrenildi.

"YILDIZ TİLBE SONUNA KADAR YANINDA DURDU"

Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Magazin