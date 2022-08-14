Haber : Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili üzen detay - Haberler

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Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili üzen detay

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Vedat karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, önceki gün Sancaktepe'deki bir evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evren'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, eve misafirlik için gittiği öğrenildi.

Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede dün sabah saatlerinde iddiaya göre sanatçı Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak geldiği sitede bulunan binanın üçüncü katından düştü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusunun ölümüyle ilgili üzen detay

"BİZİM DE MÜŞTERİMİZDİ, AİLESİNİN BAŞI SAĞOLSUN"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Gürbüce, "Site önünde bir kalabalık vardı. Sağlık ve polis ekipleri gelmişti. Oyuncu, misafir olarak geldiği evden aşağı düşmüş. Hayatını kaybetmiş. Sabah saatlerinde olmuş. Televizyonlarda görüyorduk. Bizim de müşterimizdi. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.

Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili üzen detay

Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili üzen detay

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Magazin

Sancaktepe Evren Magazin Haberler

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