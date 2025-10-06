Haberler

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
Şarkıcı Songül Karlı, Şırdancı Mehmet'in konuğu olduğu sırada yaşadığı anlarla gündem oldu. Ünlü şırdancının Karlı'ya elleriyle şırdan yedirmek istemesi üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşayan sanatçı, şırdanı kendi elleriyle yemeyi tercih etti.

Şarkıcı Songül Karlı, geçirdiği estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde yeniden göğüs küçültme ameliyatı yaptıracağı iddialarıyla konuşulan Karlı, bu kez de şırdan sunumu esnasında yaşadığı anlarla sosyal medyada gündem oldu.

ŞIRDANI KENDİ ELLERİYLE YEDİ

Ekranlara eski partneri Uğur Arslan ile geri dönen Songül Karlı, bu kez Şırdancı Mehmet'in konuğu oldu. Ünlü şırdancı, ziyareti sırasında Karlı'ya elleriyle şırdan yedirmek isteyince kısa süreli şaşkınlık yaşandı. Durumdan rahatsız olduğu gözlenen Karlı, nazik bir şekilde müdahale ederek şırdanı kendi elleriyle yemeyi tercih etti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
