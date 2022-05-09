Simge Sağın transparan elbisesiyle konser verdi, her gören Gülşen'e benzetti

Gülşen, Aleyna Tilki, Hande Yener ve Simge, son zamanlarda konserlerinde tercih ettikleri kıyafetlerden dolayı gündemden düşmüyor. Son olarak İzmir'de sahneye çıkan genç şarkıcı, cesur kıyafet tercihiyle dikkat çekti.

TRANSPARAN ELBİSESİ BEĞENİLMEDİ

Transparan mini bir elbise giyen şarkıcı, sahnede çektirdiği pozları 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Simge Sağın'ın kısa sürede sosyal medyada gündem olan kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları, şarkıcıyı sert bir dille eleştirdi. Sağın'ın kıyafetini beğenmeyen birçok kullanıcı " Gülşen'e özenip sahneye iç çamaşırı ile çıkmış" yorumu yapıldı.

İşte Simge'nin tepki çeken kıyafeti ve yorumlar...