Simge Sağın bel dekolteli mavi elbisesiyle izleyenleri hayran bıraktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından sık sık gündeme gelen Simge Sağın, sahne tarzıyla göz kamaştırıyor.

DANS PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI

İddialı kıyafetleriyle hayran bırakan Simge Sağın, bu sefer mavi derin bel dekolteli elbisesiyle sahneye çıktı. 'Öpücem' isimli şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı dans hünerlerini gösterdi. Kıvrak dansıyla eğlenceli anlar yaşatan Sağın'ı dinlemeye giden hayranları ise gözlerini alamadı. Sağın sahne performansıyla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.