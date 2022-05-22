Simge Sağın 90'lara Götürdü - Haberler

Simge Sağın 90'lara Götürdü
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Şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam İstanbul Sultangazi'de Vega Avm'de sahne aldı.
Saatler öncesinden dolan konser alanı, yaklaşık 15 bin kişiyi ağırladı. Şık giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Simge, şarkılarını dans ederek söyledi. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden şarkıcı, seyirciden tam not aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra 90'lar popta söyleyen Simge Sağın, yaklaşık 1.5 saat sahnede kaldı.
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