Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Uzun yıllardır aşk yaşayan ünlü çift Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman romantik anlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda dönüşü havalimanında görüntülenen çift, evlilik sorularına "Zamanı gelince bakarız" şeklinde kaçamak yanıtlar vermişti.

SAHNEDE AŞK DOLU AN

Sıla, yılın son Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en özel anı ise sevgilisi İlker Kaleli'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Kaleli'yi sahnede gören Sıla, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Şarkıcı, seyircilerin alkışları arasında "Ayy gelmişken öpeyim" diyerek Kaleli'yi dudağından öptü.

Bu romantik an sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çiftin samimi tavırları izleyicilerden tam not aldı.