Haberler

Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar
Haber Videosu

Uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli, Harbiye'deki konserde romantik anlara imza attı. Sıla'nın yılın son konserinde sahneye çıkan Kaleli, sevgilisine sürpriz yaptı. Sıla, "Ayy gelmişken öpeyim" diyerek Kaleli'yi dudağından öperek sevgisini binlerce hayranına gösterdi.

Uzun yıllardır aşk yaşayan ünlü çift Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman romantik anlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda dönüşü havalimanında görüntülenen çift, evlilik sorularına "Zamanı gelince bakarız" şeklinde kaçamak yanıtlar vermişti.

Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

SAHNEDE AŞK DOLU AN

Sıla, yılın son Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en özel anı ise sevgilisi İlker Kaleli'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Kaleli'yi sahnede gören Sıla, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Şarkıcı, seyircilerin alkışları arasında "Ayy gelmişken öpeyim" diyerek Kaleli'yi dudağından öptü.

Bu romantik an sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çiftin samimi tavırları izleyicilerden tam not aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosmansimsek52:

rezillik kepazelik

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Hazir gelmisken bizde opelim deseydi oradakiler...? Show yapmaya gerek varmi..Oyle bir operlerki bi daha unutamazsin..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.