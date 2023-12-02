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Sıla Amerika Turnesini Başarıyla Tamamladı

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Pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, dört ayrı şehirde kendi orkestrasıyla verdiği Amerika turnesini başarıyla tamamladı. Sıla, Elton John'dan Taylor Swift'e dünyanın en ünlü şarkıcılarının tercih ettiği tarihi salonlarda seyirci karşısına çıktı.

Pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, Kasım ayında dört ayrı şehirde kendi orkestrasıyla konserler verdiği Amerika turnesini başarıyla tamamlayarak döndü.

Amerika'ya tüm konser orkestrası ve sahne arkasındaki teknik ekibiyle turneye giden ilk sanatçı ünvanını elde eden Sıla, gördüğü büyük ilgi üzerine gelecek yıl tekrar buluşmak üzere sözleşti.

Dünya starlarının konser mekanları

Sıla, Elton John'dan Taylor Swift'e dünyanın en ünlü şarkıcılarının konser vermek için tercih ettiği 4 ayrı şehirdeki tarihi salonlarda seyirci karşısına çıktı.

Sıla, Los Angeles'da UCLA Royc Hall, Florida'da Charles F. Dodge City Center, New York'ta Palladium Time Square, Washington DC.'de Lisner Auditorium Center gibi Amerika'nın en ünlü konser salonlarını doldurarak göğsümüzü kabarttı. Ünlü sanatçı, ayağının tozuyla verdiği Ankara ve üst üste iki Konya konseriyle sevenleriyle buluşmaya devam etti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Amerika Birleşik Devletleri Taylor Swift Elton John Müzik Magazin Güncel Haberler

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