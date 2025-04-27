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Sıcak Büfe Filminde Eğlence Dolu Maceralar Bekliyor

Sıcak Büfe Filminde Eğlence Dolu Maceralar Bekliyor
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D Media imzalı Sıcak Büfe, 16 Mayıs'ta vizyona girecek. Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın başrollerini paylaştığı filmde, iki kardeşin eğlenceli maceraları izleyicilere sunulacak. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği komedi filmi, kahkaha dolu bir deneyim vadediyor.

MERAKLA beklenen D Media imzalı sinema filmi Sıcak Büfe izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Eğlence dolu Sıcak Büfe, komedi dünyasının usta isimlerini kadrosunda buluşturdu. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı filmde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal'ın yer alıyor. 16 Mayıs'ta vizyona girecek film, seyirciyi samimi bir komediye davet ediyor.

İKİ KARDEŞİN 'PARA' İLE EĞLENCELİ SINAVI

İki farklı karakterdeki kardeşin eğlenceli maceralarının beyazperdeye taşındığı filmin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel, Volkan Sümbül üstleniyor. Kahkaha dolu film, seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak.

Sıcak Büfe 16 Mayıs'ta vizyonda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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