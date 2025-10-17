Haberler

Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Sibel Can torun sevincini yaşıyor
Ünlü sanatçı Sibel Can, oğlu Engin Can Ural ve gelini Merve Kaya Ural'ın ilk çocuklarını kucağına almasıyla büyük bir mutluluk yaşıyor. Çift, kızlarının ABD vatandaşı olması için Miami'de doğum yapmayı tercih etti. "Lina" adını verdikleri kız bebeklerinin ve anne Merve Ural'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

55 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural ile gelini Merve Kaya Ural, 8 Ekim 2022'de hayatlarını birleştirmişti. Mutlu çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için doğumu Amerika'da yapmaya karar verdi. Kızlarının ABD vatandaşı olması için Miami'ye giden Merve Kaya Ural, yaklaşık iki aydır kayınvalidesi Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekliyordu. Sabah'ın haberine göre, Merve Kaya Ural, geçtiğimiz hafta sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Sibel Can torun sevincini yaşıyor

KIZLARINA "LİNA" ADINI VERDİLER

Çift, kızlarına Arapça kökenli bir isim olan Lina adını verdi. "Hurma ağacı" anlamına gelen ismin, çiftin uzun süredir düşündüğü bir tercih olduğu öğrenildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, doğumun ardından anne-kızın kısa sürede taburcu edildiği bildirildi.

SİBEL CAN'IN MUTLULUĞU TARİFSİZ

İlk kez babaanne olmanın sevincini yaşayan ünlü sanatçı Sibel Can, torununa kavuşmanın mutluluğunu Miami'de yaşıyor. Yakın çevresine duygularını paylaşan Can'ın "Tarifsiz bir duygu yaşıyorum" dediği öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
