Sibel Can torun sevincini yaşıyor

55 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural ile gelini Merve Kaya Ural, 8 Ekim 2022'de hayatlarını birleştirmişti. Mutlu çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için doğumu Amerika'da yapmaya karar verdi. Kızlarının ABD vatandaşı olması için Miami'ye giden Merve Kaya Ural, yaklaşık iki aydır kayınvalidesi Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekliyordu. Sabah'ın haberine göre, Merve Kaya Ural, geçtiğimiz hafta sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

KIZLARINA "LİNA" ADINI VERDİLER

Çift, kızlarına Arapça kökenli bir isim olan Lina adını verdi. "Hurma ağacı" anlamına gelen ismin, çiftin uzun süredir düşündüğü bir tercih olduğu öğrenildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, doğumun ardından anne-kızın kısa sürede taburcu edildiği bildirildi.

SİBEL CAN'IN MUTLULUĞU TARİFSİZ

İlk kez babaanne olmanın sevincini yaşayan ünlü sanatçı Sibel Can, torununa kavuşmanın mutluluğunu Miami'de yaşıyor. Yakın çevresine duygularını paylaşan Can'ın "Tarifsiz bir duygu yaşıyorum" dediği öğrenildi.