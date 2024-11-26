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Sibel Can'ın "beğenilmeyen" elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

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Ünlü şarkıcı Sibel Can son olarak Ankara'daki sahne tarzıyla çok konuşuldu. Ünlü ismin kabarık, derin göğüs dekolteli ve saten siyah elbisesi pek beğenilmedi. Sosyal medyada birçok eleştirel yorum alan Sibel Can'ın kostümünün fiyatı da ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can şimdi de Ankara'daki sahne tarzıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyada birçok eleştiri alan ünlü ismin kabarık, derin göğüs dekolteli ve saten siyah elbisesi pek beğenilmedi.

"2+1 GİBİ"

Sibel Can için sosyal medyada; '2+1 gibi', 'modacını değiştir', 'hiç ama hiç olmamış', 'daha kötüsünü görmedim', 'külkedisinin üvey annesi' gibi yorumlar yapıldı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Sibel Can'ın çok konuşulan bu elbisesinin ünlü modacı Amor Garibovic'e ait olduğu ve ünlü isme hediye olduğu ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre sosyal medyada tartışmalara yol açan bu elbisenin fiyatı tam tamına 150 bin TL.

Sibel Can'ın
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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