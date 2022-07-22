Sibel Can - Emir Sarıgül... BODRUM TATİLİ! - Haberler

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Sibel Can - Emir Sarıgül... BODRUM TATİLİ!

Magazinkolik - Magazin
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Sibel Can - Emir Sarıgül... BODRUM TATİLİ!

Eski milletvekili ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün işinsanı oğlu Emir Sarıgül ve Sibel Can Bodrum'da görüntülendi.

Uzatmalı sevgilisi: Sibel Can

Uzun yıllardır 51 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'la sık sık görüntülenen ancak ilişkisini kabul etmeyen 41 yaşındaki Emir Sarıgül, yine şarkıcıyla görüntülendi.

Bodrum Torba'da görüntülenen ikili, yakın arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara telefonuyla uğraşan Sarıgül, daha sonra Sibel Can ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

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