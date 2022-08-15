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Sibel Can'ın Küçük Oğlu Ortaya Çıktı! İşte Son Hali...

Sibel Can'ın Küçük Oğlu Ortaya Çıktı! İşte Son Hali...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte 22 yaşındaki Emir'in son hali...

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, uzun bir aradan sonra Bebek'te ortaya çıktı.

22 yaşına gelen Emir'in, gecelerde boy göstermeye başladığı görüldü.

Arkadaşıyla eğlenmeye çıkan Emir Aksüt sessizliğini korudu.

EMİR AKSÜT KİMDİR?

Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var.

Snob Magazin / Magazin

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