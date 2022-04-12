Seyhan Soylu… FİLİZ AKIN' A BENZEMEK İÇİN TAM 1 MİLYON TL HARCADI

Geçireceği operasyonlar nedeniyle Al Sana Haber moderatörtlüğünü, 1 aylığına Gökay Kalaycıoğlu' na devreden Seyhan Soylu bugün canlı yayına bağlanarak son durumunu sevenleriyle ve izleyicilerle paylaştı.

Filiz Akın' a benzemek uğruna aynı anda 10 operasyon birden geçiren Seyhan Soylu' ya Kaburga pençe, Burun büyütme, Alın, Şakak dolgu, Yanak, Dudak yağ dolgusu, Çene yağ dolgusu, Dudak mesafe kısaltma, Göğüs silikon yenilemesi ve Karın germe işlemleri yapıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'de birkaç siyasi kahraman ve bürokrat dışında sanat camiası da dahil neredeyse herkes arkadaşım ama kimseye hayran olmadım.Bir tek Ona ve o Türk sinemasının en güzel ve en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan dolayı ameliyat oldum. Ameliyatımı parça parça yaptırmaya vaktim yoktu.Bu yüzden biraz risk almayı tercih ettim ve bu konuda Türkiye'nin en usta eline kendimi teslim ettim. Prof. Dr. Hayati Akbaş, 8 saat süren bir operasyonla Türkiye'de tek hayran olduğum kadın olan Filiz Akın 'ın 25-30 yaş aralığındaki güzelliğine beni kavuşturdu.

Herkes bana soruyor korkmadın mı diye? Hayır ölüm Allah'ın emri. "Her canlı ölümü tadacaktır" yazar mezarlık girişlerinde. Bu tür ameliyatlarda kaybedilen çok az kişi var. Ben çok emin olduğum bir ele kendimi teslim ettim. Fakat Filiz Akın' a benzemek uğruna ölebilirdim de fark etmez. Şimdi yeni çehrem, yüzüm ve hayatıma yakışan kalbime layık Kartal Tibet' imi arıyorum" diyen Seyhan Soylu bugün canlı yayında Al Sana Haber' e bağlandı.

Yüzü bandajlı olarak yayına bağlanan Seyhan Soylu; "Öncelikle herkese merhaba" diyerek yayın sırasında bandajları açıldı. Bandajların açılmasıyla masa yorumcularından Nurcan Sabur "Seyhancığım Filiz Akın' a ne kadar benzemişsin" diye yorum yaptı. Soylu, daha sonra yaşadığı süreci anlatırken "Öncelikle geçirdiğim ameliyatları anlatayım. 1. Kaburgama pençe atıldı. 2. Kaburgamdan parça alındı, burnuma ilave edildi. 3. Dudağım Filiz Akın' a benzetildi. 4. Dudak burun mesafem kısaltıldı. 5. Yanaklarım yukarı doğru çekildi Filiz Akın' a benzetildi. 6. Şakaklarım dolduruldu. 7. Alnım yapıldı 8. Çeneme dolgu yapıldı 9. Patlayan silikonlarım yenilendi. 10. Karın germe işlemi yapıldı" derken Gökay Kalaycıoğlu "Seyhancığım her tarafı yaptırdın Filiz Akın' a benzedin de Kartal Tibet' ini buldun mu?" diye sorunca Seyhan Soylu "Kartal Tibet' i arıyorum şimdi" diye cevapladı.

Soylu "Bu arada 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Bir hayli riskli bir ameliyattı. Bu operasyonu göze almamın sebebi Filiz Akın' a olan hayranlığım. Herkes Türkan Şoray' a hayran olur ama ben Filiz Akın' a. Bu ameliyatlarla ölüme imza attım ama biliyordum ki sağlam ellerdeydim.Prof. Dr. Hayati Akbaş doğru karardı. Ve istediğim çehreye beni kavuşturdu. Evet, şu an şiş ve morluklarım var, bandajlarım açıldı. Bambaşka bir yüzle geliyorum"diyerek açıklamasına devam ederken masa yorumcularından Başak Çokan "Bu ameliyat ne kadar tuttu? Çok soru soruldu. Merak ediyor herkes" diye sordu.

Soylu; "Büyük ölçüde bir servet harcadım bu ameliyata" derken Çokan; "1 Milyon harcadığın söyleniyor. Doğru mu?" diye sordu. Lafa giren Nihat Doğan ise "Hayati Hoca o kadar pahalı yapmaz" diye yorum yaptı. Bunun üzerine Seyhan Soylu rakamı doğrulayarak "Hayati bey Türkiye' nin en pahalı ve en iyi doktorudur. Şu anda Samsun'dayım. Perşembe günü birkaç ameliyat daha olacağım" diyerek herkesi şoke etti.

Soylu; "Filiz Akın' a tamamen benzemeden ve Kartal Tibet beni buradan almadan ben gelmiyorum" dedi ve masada gülüşmeler yaşandı. Seyhan Soylu bir Filiz Akın pozu vererek canlı yayından ayrıldı.

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