Şevket Çoruh'tan gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan'a destek: Gazetecilik suç değildir

Tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh, yayınladığı videolarla tartışma yaratan Muhammed Yakut ile röportajı sonrası gözaltına alınan ve savcılıkça serbest bırakılan gazeteci Serdar Akinan'a sahneden destek vererek, "Gazetecilik suç değildir" dedi.

Yayınladığı videolarda birçok isimle ilgili tartışma yaratacak iddialarda bulunan Muhammed Yakut ile röportaj yapan gazeteci Serdar Akinan, bugün Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Akinan, mesajında, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" ifadelerini kullandı ve paylaşımına emniyet ekiplerinin evine geldiği sırada çekilmiş bir videoyu da ekledi.

AKİNAN SERBEST BIRAKILDI

Akinan, öğlen saatlerinde polis ekiplerince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akinan serbest bırakıldı.

SAHNEDE MİKROFONA FISILDADI

Tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh, gazeteci Akinan'a destek için sahnede kaydettiği videoda mikrofona "Gazetecilik suç değildir, Serdar Akinan'ı serbest bırakın" diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.