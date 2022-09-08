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Sevgilisiyle Tatil Pozlarını Paylaştı

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Sevgilisiyle Tatil Pozlarını Paylaştı

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Andy O'Connell ile olan ilişkisini bitiren ve Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan, tatile devam ediyor. Sevgilisiyle iskelede güneşlenen Chloe bu romantik anlarını sosyal medyada paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, çocukluk aşkı Fergus Hennessy ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Loughnan sevgilisi ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Chloe mavi bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

İrlandalı güzel, evliliğe sıcak baktığını belirrterek "Fergus ile çok mutluyum. Bodrum'a ilk defa geldi" demişti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Chloe Loughnan Serdar Ortaç Çocukluk Bodrum Magazin Haberler

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