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Ünlü şarkıcıya ruhsat şoku: Ses sisteminin kullanmasına izin verilmeyince konsere çıplak sesle devam etti

İhlas Haber Ajansı - İbrahim Kılınç - Magazin
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Ünlü şarkıcıya ruhsat şoku: Ses sisteminin kullanmasına izin verilmeyince konsere çıplak sesle devam etti

Ünlü şarkıcıya ruhsat şoku: Ses sisteminin kullanmasına izin verilmeyince konsere çıplak sesle devam etti Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı Mahsum Kırmızıgül, ruhsatı olmadığı gerekçesi ile mekanın ses sisteminin kullanılmasına polis izin vermedi.

Ünlü şarkıcıya ruhsat şoku: Ses sisteminin kullanmasına izin verilmeyince konsere çıplak sesle devam etti

MUĞLA - Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı Mahsum Kırmızıgül, ruhsatı olmadığı gerekçesi ile mekanın ses sisteminin kullanılmasına polis izin vermedi. Konserine çıplak sesle devam etti. Gecede eserlerini sahneden değil hayranlarının arasında seslendiren Kırmızgül, konserinde kimseden ücret alınmayacağını da duyurdu.

Olay gece Yalıkavak'taki bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; önceden planlanmış konseri dolayısıyla sahneye çıkan Mahsum Kırmızıgül, mekanda toplanan kalabalığa konser vereceği sırada güvenlik güçleri mekanın müzik ruhsatı olmadığı gerekçesi ses sisteminin kullanılmasına izin vermedi.

Duruma tepki gösteren Mahsum Kırımızıgül, bu tür olaylara alışık olduğunu ve kendisinin de sürekli eserlerini canlı okuduğunu belirterek hayranlarının arasında çıplak sesle konser verdi. Gecede yaşanan renkli görüntüler kameralara böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Magazin

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