Seren Serengil, mahkemede ifade verdi

Ece Erken'in 'Fatih Sipahi telefonda sanıkların Galeria'dan silah aldıklarını söyledi. Yanımda Seren Serengil de vardı' ifadesi üzerine mahkemeye çağrılan Serengil 'Telefondaki kişi 'Bana geldi teslim olmasını söyledim' dedi. Sadece bunu duydum. Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi' dedi.