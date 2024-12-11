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Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı

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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada açtığı canlı yayında bir takipçisinin sorusuna sinirlendi. İlginç ifadeler kullanan Ortaç yine kendine hakim olamadı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra önce hakkında ev hapsi kararı verilen, daha sonra tedbir kararı kaldırılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sahnelere geri döndü. Bir daha kumar oynamayacağını söyleyen Ortaç, sosyal medyada açtığı canlı yayında yine kendine hakim olamadı.

ORTAÇ CANLI YAYINDA YİNE KENDİNE HAKİM OLAMADI

Takipçileriyle sohbet eden Ortaç, kendisine kumar alışkanlığıyla ilgili sorulan soruya sinirlendi. Ortaç, canlı yayında aklına geleni, söyledi.

"KAFASINA İNDİRECEĞİM"

Ünlü şarkıcı, "Ne kaybı babacım, daha ne kumarı ya... Bak bir daha bana kumar soranın kafasına indireceğim, ne varsa elimde. Buradan indiremem yüz yüze. Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmiDemi:

Sayet bu sekilde devam ederse.Serdar Ortac‘in intihar ettigi haberini okuyacagimiz gün cok uzakta degil gibime geliyor !!

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Haber YorumlarıBükücü:

Boşuna adın çıkacağına canın çıksın dememişler

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