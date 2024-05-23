Üye Girişi
Haberler

Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Açıkhava konserine sarhoş çıktı. Alkolün etkisinden konuşmakta ve ayakta durmakta zorlanan Ortaç, "Sarhoş oldum, içkinin Allah belasını versin" dedi.

Şarkılarıyla yıllara damga vuran Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Sanatçı sahneye sarhoş çıkarak herkesi şaşkına çevirdi.

"İÇKİNİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve birçok ilaç kullandığı için alkol alması yasak olan Serdar Ortaç, yine rahat durmadı. Daha önce alkolün dozunu kaçırarak canlı yayınlarda küfür eden sanatçı, dün akşamki konserinde de sahneye alkollü çıktı. Blog Yağmuru sayfasına gönderilen videoda, Ortaç'ın alkolden dolayı ayakta duramadığı için kadın vokallerinden ve dansçılarından destek aldığı görüldü. Canlı şekilde şarkılarını söylemeyen ve sürekli dili dolanan sanatçı, "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Senin yüzünden sarhoş oldum abla. Bu içkinin Allah belasını versin" diyerek sitem etti.

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Serdar Ortaç Magazin Yaşam Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

Ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Bakmadan Geçme

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 2024 #128226 Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? LGS ne zaman? 2024 LGS giriş belgesi sorgulama! LGS konuları neler? Kırmızı Bülten ne demek, hangi suçlar için çıkarılır? İnterpol Kırmızı Bülten nedir, hangi ülkelerde geçerlidir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 23 MAYIS | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Olympiakos UEFA Kupası var mı? Olympiakos kaç kupası var? Bugün halka arz var mı? 23 Mayıs bugün hangi halka arzlar var? İşte halka arz olacak şirketlerin listesi! Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten mi çıkartıldı? Eylem Tok ve oğlu tutuklanacak mı? Metin Akdülger neden Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı? Metin Akdülger kimle kavga etti, ne oldu? Sosyal medya ihbar hattı ne? Sosyal medya ihbar hattı açıldı mı? Stres saçları beyazlatır mı? Aniden saç beyazlaması neden olur? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 23 Mayıs Perşembe Survivor yeni bölüm! SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM? Survivor 2024 All Star'da 2. gitme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 6-8 EKİM OLAYLARI NE? Kobani olayları ne zaman oldu, kaç kişi öldü, olay ne? Öğretmen il içi atama sonuçları! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title