Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

MS hastalığı nedeniyle uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Serdar Ortaç, son konserinde görüntülendi. Ünlü şarkıcının sahneye yardımcılarının desteğiyle çıkması dikkat çekti.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Konser sırasında yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sevenleri, şarkıcının durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

HAYRANLARINDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI

Ortaç'ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada binlerce kişi ünlü şarkıcıya destek ve "geçmiş olsun" mesajları gönderdi.