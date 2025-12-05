Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın son konserinde yürümekte zorlandığı ve sahneye yardımcılarla çıktığı görüntüler hayranlarını endişelendirdi.
MS hastalığı nedeniyle uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Serdar Ortaç, son konserinde görüntülendi. Ünlü şarkıcının sahneye yardımcılarının desteğiyle çıkması dikkat çekti.
YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Konser sırasında yürümekte güçlük çektiği görülen Ortaç'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sevenleri, şarkıcının durumuyla ilgili endişelerini dile getirdi.
HAYRANLARINDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI
Ortaç'ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada binlerce kişi ünlü şarkıcıya destek ve "geçmiş olsun" mesajları gönderdi.
Kaynak: Haberler.com / Magazin