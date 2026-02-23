Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, bu kez özel hayatına dair samimi bir itirafla dikkat çekti.

İÇİNDE UKDE KALAN HAYALİNİ PAYLAŞTI

Yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında içinde ukde kalan bir hayalini paylaştı. Takipçileriyle sohbet eden Ortaç, "Baba olmayı çok isterdim ama olmadı" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

2019'DA BOŞANMIŞTI

Son konserlerinde ayakta durmakta zorlandığı anlarla hayranlarını üzen Ortaç, hayatı boyunca bir kez evlilik yaptı. 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan 56 yaşındaki şarkıcının evliliği, 2019 yılında tek celsede sona ermişti.

Ortaç'ın içten açıklaması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.