Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti
Son dönemlerde sık sık yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son olarak samimi bir itirafta bulundu. Sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında takipçileriyle sohbet eden Ortaç, "Baba olmayı çok isterdim ama olmadı" sözleriyle içinde ukde kalan hayalini paylaştı.
- Serdar Ortaç, sosyal medyada yaptığı canlı yayında baba olmayı çok istediğini söyledi.
- Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlendi ve bu evlilik 2019 yılında sona erdi.
- Serdar Ortaç, yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor.
Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, bu kez özel hayatına dair samimi bir itirafla dikkat çekti.
İÇİNDE UKDE KALAN HAYALİNİ PAYLAŞTI
Yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında içinde ukde kalan bir hayalini paylaştı. Takipçileriyle sohbet eden Ortaç, "Baba olmayı çok isterdim ama olmadı" sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.
2019'DA BOŞANMIŞTI
Son konserlerinde ayakta durmakta zorlandığı anlarla hayranlarını üzen Ortaç, hayatı boyunca bir kez evlilik yaptı. 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan 56 yaşındaki şarkıcının evliliği, 2019 yılında tek celsede sona ermişti.
Ortaç'ın içten açıklaması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.