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Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti

Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
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Serdar Ortaç, ev hapsinde geçirdiği günlerde sosyal medyadan paylaşımlar yaparak, yaşadığı pişmanlıkları anlattı. Ünlü şarkıcı, 'Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Şöhret olmasaydım ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey...' dedi.

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Serdar Ortaç, ev hapsinde geçirdiği günlerde sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sık sık geçmişe dair duyduğu özlemi anlatan fotoğraflar paylaşıp, açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, "Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Şöhret olmasaydım ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey..." dedi.

Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti

'KEŞKE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLSAYDIM'

Uzun uzun açıklamalar yapan ünlü popçu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti.

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Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey... Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de artık bitti, sigarayı da bıraktım. Fark etmez yani bunların hiçbiri olmayacaktı.

Huzurlu, güzel bir evlilik yapacaktım. Çocuklarıma bakacaktım, emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış, rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı."

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTT:

Şöhret olmaya meraklı insanların Serdar Ortaç ı dikkatle dinlemeleri gerekir.... Şöhret felakete dönüşebiliyor...

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Haber YorumlarıG Ergün:

Aptal olmasaydın gelmeyecekti fakir olup kumar oynamaya çalışan da bir sürü insan var alkolik olanda var şöhretle alakası yok kafasızlıkla alakalı bunlar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Tanrı bazen bir kulunun elinden tutar haydi yürü gidelim der.verir parayı bakalım ne yapacak diye sen artık ne yaparsan kendin yaparsın....

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Haber YorumlarıSedat DOĞAN:

Kendini bitirdin Serdar baba Akp gibi iyi başladın sonun hüsran oldu. :)

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