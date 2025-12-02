Haberler

Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy katıldığı televizyon programında Acun Ilıcalı'nın yıllar önce kendisine yaptığı 500 bin dolarlık teklifi reddettiğini ilk kez açıkladı. Üşümezsoy "Acun'un ben baş starıyım. Teklifi reddedince Acun'la aramda kan davası gibi bir durum oluştu" dedi. Survivor'a katılıp katılmayacağı da sorulan Üşümezsoy "Tabii giderim. Benim için bu yarışma çok basit kalır" ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Acun Ilıcalı'nın yıllar önce kendisine yaptığı 500 bin dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı.

"ACUN'LA ARAMDA KAN DAVASI GİBİ BİR DURUM VAR"

Pembe Masa adlı programda konuşan Üşümezsoy "Acun'un ben baş starıyım. Daha önce 'Yok Böyle Dans' yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun'la aramda kan davası gibi bir durum var" dedi.

"BENİM İÇİN SURVIVOR ÇOK BASİT KALIR"

Survivor'a katılıp katılmayacağı da sorulan Üşümezsoy "Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.