Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Acun Ilıcalı'nın yıllar önce kendisine yaptığı 500 bin dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı.

"ACUN'LA ARAMDA KAN DAVASI GİBİ BİR DURUM VAR"

Pembe Masa adlı programda konuşan Üşümezsoy "Acun'un ben baş starıyım. Daha önce 'Yok Böyle Dans' yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun'la aramda kan davası gibi bir durum var" dedi.

"BENİM İÇİN SURVIVOR ÇOK BASİT KALIR"

Survivor'a katılıp katılmayacağı da sorulan Üşümezsoy "Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu" yanıtını verdi.