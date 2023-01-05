Selen Görgüzel - Hamdi Alkan... AYLAR SONRA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER!

Şarkıcı Selen Görgüzel ile yönetmen Hamdi Alkan, boşanmalarının üzerinden 10 ay geçtikten sonra birlikte objektiflere yakalandı. Merak edilen ayrılık nedenine dair çok sayıda habere konu olan eski eşler, karşılarında bir anda basın mensuplarını fark edince şaşkınlık yaşadı. Açıklama yapan Alkan ve Görgüzel'in sürpriz buluşmasının nedeni de ortaya çıktı.

Sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde birlikte AVM'ye gelen Alkan ve Görgüzel, bir AVM'de mağazadan çıkarken görüntülendi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN"

Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören eski eşler, kısa süren şaşkınlığın ardından birlikte açıklama yaptılar.

"Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, annem ameliyat oldu. Hamdi Bey de sağ olsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor.

Birkaç eksiğimiz var, onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz" dedi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, kısa süren alışverişin ardından AVM'den ayrıldılar.