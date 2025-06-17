Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü!

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sahne performansıyla yeniden gündeme geldi. Önceki akşam Bursa'da sahneye çıkan Görgüzel, şarkı söylediği sırada dans etmeye çalıştı. Ancak sergilediği sıra dışı hareketler izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Performansı sırasında şarkının ritmine kendini kaptıran Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Görüntüler kısa sürede birçok platformda yayıldı ve kullanıcıların yoğun yorumlarına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Görgüzel'in dansını eleştirirken, bazıları ise tarzını ilginç buldu.

Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile Roma'da evlenmiş, çift 2022 yılında boşanmıştı. Boşanmanın ardından yaptırdığı estetikler, cesur sahne kostümleri ve iddialı tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.