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Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in erkek kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Selami Şahin'in kardeşi hayatını kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak haberi duyurdu.

"KARDEŞİMİ KAYBETTİK"

Kardeşiyle çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Selami Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin'i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Şahin'in paylaşımına Emel Sayın, Zeynep Mansur ve Nükhet Duru başta olmak üzere birçok kişiden başsağlığı yorumları geldi.

Selami Şahin'in kardeşi Selami Şahin hayatını kaybetti

Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Selami Şahin Magazin Haberler

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