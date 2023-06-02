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Seçim öncesi "Değiştirelim, bıktık be" diyen Kadir Çöpdemir pişman oldu

Magazin Haberleri

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Değiştirelim be, bıktık be!" paylaşımıyla adından söz ettiren sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu yakın çevresine "Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır" şeklinde yorumladığı konuşuluyor.

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in seçime günlere kala, yurt dışında bir seyahati sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 'değişim' çağrısında bulunması büyük yankı uyandırmıştı.

"DEĞİŞTİRELİM BE! BIKTIK BE!"

Çöpdemir, bahsi geçen videoda "Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, Madrid'e gidelim dedik. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!" ifadelerine yer vermişti.

"HERKES Mİ YANILIR, HERKES Mİ YANILTIR"

Seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumlayacağı merak konusu olan Çöpdemir'in yakın çevresine yaptığı değerlendirmede "Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır" dediği konuşuluyor.

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Kadir Çöpdemir Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

metin bela:

Bir günde bukadar dönüş yapılmaz ????

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ceromi:

bu yanılmak değil düpe düz kıvırmak

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Blackened:

Bizler yanıltmaya, sizler yanilmaya doymadiniz :))

Cevap Yaz24136Yayından Kaldır
500
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