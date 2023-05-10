Şarkıcı Sinan Akçıl canlı yayında itiraf etti: Defne Samyeli ile 1-2 ay muhabbetimiz oldu

Katıldığı canlı yayında eski sevgilileri için yaptırdığı dövmelerden bahseden Sinan Akçıl, bir dönem kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile birlikte olduğunu itiraf etti. İlişkilerinin uzun sürmediğini söyleyen Akçıl, "1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi.

Daha önce Hadise, Ebru Şallı, Otilia ile aşk yaşayan ve Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı canlı yayında yaptığı yaptığı ilişki itirafıyla dikkat çekti.

"DEFNE SAMYELİ İLE 1-2 AY MUHABBETİMİZ OLDU"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında eski sevgilileriyle ilgili yaptırdığı dövmelerden bahseden Sinan Akçıl, adının bir dönem aşk dedikodusuna karıştığı Defne Samyeli'yle ilgili bir itirafta bulundu. Kendisinden 10 yaş büyük Samyeli ile bir dönem görüştüklerini itiraf eden şarkıcı, "1-2 ay muhabbetimiz oldu. Kestik bir anda" dedi.

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Ocak ayında adı Defne Samyeli ile aşk dedikodusuna karışan Sinan Akçıl, iddiayı kesin bir dille yalanlayarak ''Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım. Bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor'' demişti.