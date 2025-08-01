Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum

Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
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Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
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Şarkıcı Rıza Tamer, Azerbaycan'daki konserini iptal ettiğini duyurarak, "Türk lirası geçmeyen ülkede sahneye çıkmam" açıklamasıyla gündem oldu. Ardından çektiği bir videoyla Sedat Peker'e seslendi, konser iptaline neden olan mekanın Peker'e ait olduğunun söylendiğini ve tehdit edildiğini öne sürdü.

"Beyaz Pabuçlar", "Bu Kadın Hiç Ağlar mı" ve "Adam Olmaz" gibi sevilen parçalarının yanı sıra Zeynep Bastık ile yaptığı düetle de son dönemde adından söz ettiren Rıza Tamer, bu kez Azerbaycan konserini iptal etmesiyle gündeme geldi.

"TÜRK LİRASININ GEÇMEDİĞİNİ GÖRÜNCE..."

Tamer, Azerbaycan'da planlanan konserine gitmeme kararının ardındaki nedeni "Mekanla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Aksine bizimle çok iyi ilgilendiler. Ancak Azerbaycan'da Türk lirasının geçmediğini görünce sahneye çıkmama kararı aldım. Türk parasının geçerli olmadığı hiçbir ülkede konser vermeyeceğim" sözleriyle anlattı.

SEDAT PEKER'E SESLENDİ

Bu açıklamasıyla hem destek hem eleştiri alan Tamer, kısa süre sonra başka bir videoyla yeniden dikkat çekti. Sanatçı, konserin iptal edilmesinin ardından yaşadığı başka bir gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: " Sedat Peker'e sonsuz saygılarımı sunuyorum. Azerbaycan'da konserimi iptal ettiğim mekan, senin mekanınmış. Bizi aradılar, öyle söylediler, tehditler ettiler. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarısuat aydın:

Susun deli konuşuyor! Konuş deli

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Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Adaleti mafyanın eline bırakanlar utansın. Çıkmış adama deli diyorsun, insan utanır.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

5 € veya 10 lira rüsvete göbek atan bulgarlar gürcüler 1 kahve kola parasi diyerek 10 € rüsveti bile kabul ederken Türk parasini artik hic kabul etmiyor istemiyorlar niye siz karar verin yahu en büyük paramiz 200 tl ancak yarim kilo ucuz pazar peyniri aliyor gecen yil en azindan yarim kilo kiyma aliyordu her gün biraz daha batiyoruz halk olarak kurbaya istakoza yengece dönmüsüz farkinda degiliz bizi benzer sekilde yavasca hasliyorlar yanmaya baslayinca feryat edecegiz ama o zaman cok gec olacak.

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Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıMaslan:

Dünyanın en kıymetli para birimleri Kuveyt dinarı (KWD Bahreyn dinarı (BHD) Umman riyali (OMR) Ürdün dinarı (JOD) Cayman Adaları doları (KYD) ... Japonya, çin, kore, ve son yıllarda Türkiye düşük kur yüksek ihracat politikası izliyor. Ve bunun meyvelerinş üç ülke yerken Türkiye'de inşallah yakında karlılığını alacak. Manipülasyon yapmanın anlamı yok.

yanıt13
yanıt22
Haber YorumlarıDemir Acer:

bu ne sacma bir sey her ulkenin kendine ozel para birimi var mecbur degiller, git bankada bozdur ve parani harca, ne sacma bir sebeb ya, her ulkede TL gecerli yeterki sen bankalarda bozdur

Yorum Beğen34
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