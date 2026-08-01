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Şarkıcı Çelik’ten devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına övgü

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Şarkıcı Çelik Erişçi, bir yakınını ziyaret etmek için gittiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde gördüğü ilgi ve hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şarkıcı Çelik Erişçi, bir yakınını ziyaret etmek için gittiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde gördüğü ilgi ve hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Çelik, "Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım" dedi.

Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitti. Hastanedeki hizmetten etkilendiğini belirten sanatçı, doktorlardan yöneticilere ve diğer çalışanlara kadar tüm personele teşekkürlerini iletti.

Hastanenin özel değil, kamu hastanesi olduğuna dikkati çeken Erişçi, "Bir vesileyle acilde yatan bir dostumu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, iyi personel ve hastalara bu kadar ilgi gösterilen bir hastane görmedim" dedi.

Hastane yönetimini ve çalışanlarını tanımadığını ifade eden Erişçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastanenin başhekimi kim, yönetim ekibi ve personeli kim, hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Doktorundan başhekimine, tüm çalışanları için ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım."

Sanatçının sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı da paylaşımına destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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