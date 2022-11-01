Şarkıcı Begüm Polat'la hayranı arasında dikkat çeken diyalog: Kalçamı çektin mi?

Şarkıcı Begüm Polat ile bir hayranı arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Polat, esprili bir şekilde yaklaştığı hayranına "Kalçamın fotoğrafını çektin mi? Çekmedin mi?" diye sordu. Hayranı "hayır" yanıtı verdikten sonra "Ama çok güzel karısın" diye ekledi. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan Begüm Polat, turnelerine devam ediyor. Polat'ın hayranlarının büyük bir kesimini ise gençler oluşturuyor. Şarkıcı ile bir hayranı arasında konser sonrası yaşanan diyalog ise kameralara yansıdı.

"KALÇAMIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİN Mİ?"

Polat, arabanın içerisinde olduğu sırada camdan yanına yaklaşan genç hayranlarıyla ilginç bir konuşmaya imza attı. Elinde telefonu olan hayranına gülerek, "Kalçamı çektin mi çekmedin mi?" diye soran Polat, sonrasında güldü.

"ÇOK GÜZEL KARISIN VALLA"

Hayranının Polat'a verdiği yanıt ise kahkaha attırdı. Genç adam, Polat'a dönerek "Kalçanın fotoğrafını çekmedim" dedi. Sonrasında ise "Çok güzel karısın valla" ifadelerini kullandı. Bu sözler gülüşmelere neden olurken, Polat daha sonra şaka yaptıklarını dile getirdi.