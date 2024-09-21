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Sanatçı Metin Arolat 52 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Metin Arolat 52 yaşında hayatını kaybetti
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Kadıköy'de sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Metin Arolat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KADIKÖY'de sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp masajı yapılan Arolat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen 52 yaşındaki ünlü sanatçı Metin Arolat, hayatını kaybetti.

METİN AROLAT KİMDİR?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul'da ilk olarak Osman Üstündağ'ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başlarken, çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı. Arolat, bir süreliğine Amerika'ya gidip Chicago'da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldıktan sonra, Türkiye'ye dönüp Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Karavan", "Yine Bir Başıma", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Kabul Et" gibi albüm çalışmalarına imza atan Metin Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde de yönetmenlik yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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