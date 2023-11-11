Şahan Gökbakar'ın Gülşen hapis olayına avukattan açıklama

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın "Gülşen neden hapis yattı" sorusuna ünlü şarkıcının avukatından jet hızıyla açıklama geldi.

Gülşen'in avukatından Şahan Gökbakar'a "Gülşen neden hapis yattı" açıklaması

Ünlü şarkıcının avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu " Yanlışınız var. Gülşen yargıya verilen bir emirle tutuklandı. Konserde videosunu çeken tiktok'ta yayınlayıp videoya yayan ise tespit edilmesine rağmen ifade vermeye bile gelmedi. Malum, yargıda emir kanunu keser. Ha bu cümleyi de Gülşen'in avukatı olarak söylüyorum" diye ünlü oyuncuya cevap verdi.

Şahan Gökbakar daha önce de bir paylaşımında "Gülşen serbest bırakılmamış ki… Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis" diyerek sitem etmişti.

NE OLMUŞTU

Sosyal medyada 650 bin takipçisi olan Üçler Döner'in sahibi "Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı Mustafa Atmaca, TikTok hesabından açtığı canlı yayında Atatürk'e ağır hakaretler edince ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar " Gülşen neden hapis yattı? İmam hatipli arkadaşına sapıklığı ordan geliyor gibi maksadını aşan bir şaka yaptı diye... Halkın bir bölümünü aşağıladığı gerekçe gösterildi.

Ya peki tereyağı bocalayan dönerci "laik köpekler" deyip halkın bir bölümünü alenen aşağılayınca; ardında da "laikliği getiren o köpekler" diyerek Milli Mücadele Kahramanımız Atatürk ve Meclise ağır hakaret edince noluyor? Yoksa bu ülkede artık halkın "bir bölümü" mü var sadece" paylaşımını yapmıştı.