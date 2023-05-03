Safiye Soyman yaptırdığı estetikleri bir bir sıraladı: Yüzümü gererek kulağımın arkasında topladılar

Mart ayında boyun gerdirme ameliyatı olan Safiye Soyman, haftalar sonra katıldığı canlı yayında yüzüne yaptırdığı tüm işlemleri anlattı. Boyun, gıdı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığını söyleyen Soyman, "Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı" dedi.

Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.

"BOYNUMU ÇEKEREK KULAĞIMIN ARKASINA TOPLADI"

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Safiye Soyman, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Yüzünü gerdiren Soyman, şu ifadeleri kullandı: "Boyun ve gıdı gerdirme yaptırdım. Suratım henüz şiş. Yüzümü çekerek kulağımın içinde topladı. Yüzümü 3 cm yukarı çekti. Boynumu da çekerek kulağımın arkasına topladı. Benim cildim kızımın çıkardığı ürünleri kullandığım için zaten çok gergin. Benim boynumda sıkıntı vardı. Doktoru ben buldum sonra da Seda Sayan'ı götürdüm."

"YÜZÜMDE BİR YERİMİ DOLDURTMADIM"

"Yanaklarımda bir şey yok. Yüzüm çekildiği için öyle görünüyor. 2 sene önce Jawline (çene hattı dolgusu) yapılmıştı. Doktorumda da yüzümün şişirilmemesi istedim. Bir yerimi doldurtmadım. Bende ego sıfır, özgüven tavan. O yüzden de yaptırdığım her şeyi söylüyorum." Safiye Soyman, cildinin kırışmaması için de sırt üstü yattığını söyledi.