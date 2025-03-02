Sabancı ailesinde soyadı krizi Magazin Bahane masasında

Magazin dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri olan Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı. %99.99 doğrulukla çıkan DNA testi sonucu, Sabancı ailesine yeni bir bireyin katıldığını ortaya koydu. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında olayın yankılarını değerlendirdi.

"NAZLI SABANCI SOYADINI KALDIRARAK MESAJ VERMEK İSTEDİ"

Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesaplarından "Sabancı" soyadını kaldırması dikkat çekti. Hakan Solaker, bu hareketin bir mesaj içerdiğini belirterek, "Nazlı Sabancı, bu hamlesiyle bir tepki göstermek istedi" dedi.

"BU KRİZİ ÇÖZEBİLECEK TEK KİŞİ ARZU SABANCI"

Hakan Solaker, geçmişte de benzer bir olayın yaşandığını hatırlatarak, "Sabancılarda 60 yıl önce de benzer bir kriz yaşanmıştı. Ancak bu konunun aile içinde çoktan karara bağlandığını düşünüyorum. Bu durumu çözecek tek kişi Arzu Sabancı" dedi.

"ARZU SABANCI VE HACI SABANCI BİRÇOK KİŞİNİN GÖZYAŞINA SEBEP OLDU"

Gökay Kalaycıoğlu, olayın yankılarını değerlendirirken, "Sakınan göze çöp batar. Arzu Sabancı bu kadar kayırdı kayırdı. Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı, ünlü ünsüz çok fazla kızın gözyaşına sebep oldu" ifadelerini kullandı.