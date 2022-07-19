Rocky film haklarını geri istiyor
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Efsane 'Rocky' filmlerinin haklarının kırk yılı aşkın bir süredir Irwin Winkler tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Sylvester Stallone, telif haklarını artık oğluna ve üç kızına devretmek istiyor.
Efsane 'Rocky' filmlerinin haklarının kırk yılı aşkın bir süredir Irwin Winkler tarafından kontrol edildiğini vurgulayan Sylvester Stallone, telif haklarını artık oğluna ve üç kızına devretmek istiyor.
DailyMotion.com / Magazin