Robbie Williams'tan 1.3 milyarlık malikane! İçinde yok yok

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde, değeri tam 30 milyon sterlini (yaklaşık 1.3 milyar TL) bulan ultra lüks bir deniz manzaralı malikane satın aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, 51 yaşındaki sanatçı ve eşi Ayda Field, kısa süre içinde bu yeni evlerine taşınacak.

18 ARAÇLIK GARAJ, ŞARAP MAHZENİ, ÖZEL İSKELE

Malikane, lüks detaylarıyla adeta dudak uçuklatıyor. Evde 7 yatak odası, 18 araçlık dev bir garaj, şarap mahzeni ve özel iskele bulunuyor. Robbie Williams'ın, evin iç dekorasyonu, tadilatları ve mobilyaları için de ekstra 4 milyon sterlin (yaklaşık 175 milyon TL) harcadığı öne sürüldü.

HOLLYWOOD'A VEDA ETTİ

Robbie Williams, bu hamleyle birlikte Los Angeles'taki bağlarını da koparmış oldu. Geçtiğimiz yıl Hollywood'daki malikanesini 51.6 milyon sterline (yaklaşık 2.2 milyar TL) satarak önemli bir kazanç elde etmişti. 18 yıl boyunca ABD'nin ünlü semti Holmby Hills'te yaşayan sanatçı, yeni dönemde hayatını artık Miami'de sürdürecek.