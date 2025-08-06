Robbie Williams'tan 1.3 milyarlık malikane! İçinde yok yok

Robbie Williams'tan 1.3 milyarlık malikane! İçinde yok yok
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Robbie Williams, Miami'de deniz manzaralı ultra lüks bir malikane satın aldı. Yaklaşık 1.3 milyar TL ödediği evde 7 yatak odası, 18 araçlık garaj ve özel iskele bulunuyor. Tadilat ve eşyalar için de 175 milyon TL harcadı. Eski evini satan ünlü şarkıcı, ailesiyle birlikte artık Miami'de yaşayacak.

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde, değeri tam 30 milyon sterlini (yaklaşık 1.3 milyar TL) bulan ultra lüks bir deniz manzaralı malikane satın aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, 51 yaşındaki sanatçı ve eşi Ayda Field, kısa süre içinde bu yeni evlerine taşınacak.

18 ARAÇLIK GARAJ, ŞARAP MAHZENİ, ÖZEL İSKELE

Malikane, lüks detaylarıyla adeta dudak uçuklatıyor. Evde 7 yatak odası, 18 araçlık dev bir garaj, şarap mahzeni ve özel iskele bulunuyor. Robbie Williams'ın, evin iç dekorasyonu, tadilatları ve mobilyaları için de ekstra 4 milyon sterlin (yaklaşık 175 milyon TL) harcadığı öne sürüldü.

HOLLYWOOD'A VEDA ETTİ

Robbie Williams, bu hamleyle birlikte Los Angeles'taki bağlarını da koparmış oldu. Geçtiğimiz yıl Hollywood'daki malikanesini 51.6 milyon sterline (yaklaşık 2.2 milyar TL) satarak önemli bir kazanç elde etmişti. 18 yıl boyunca ABD'nin ünlü semti Holmby Hills'te yaşayan sanatçı, yeni dönemde hayatını artık Miami'de sürdürecek.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMGk:

Boş işler.. 10 sene gençlik 20 sene mücadele gerisi yaşlılık ve Ölüm bu kadar kısa bir hayat ancak ibadet ile mana kazanır gerisi yandı gülüm keten helvası

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Evi çok güzelmiş. Umarız İstanbul a gelip bol bol para harcar. Ekonomimiz düzelsin.

yanıt3
yanıt12
Haber YorumlarıA B:

Herif zaten labunya umrunda mı maneviyat mesajın buradakilere faydası olsa keşke

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Gel birazda sen oyalan Williams

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

We love you Williams. Please come to İstanbul often.

yanıt2
yanıt4
Haber Yorumlarıyrjv565jt7:

Ne büyük haber bana ne lan limon olmuş 130 TL yaptıkları habere bak

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Limon almazsın oldu bitdi. 130 TL cebinde kalır. Zeki olmak lazım ZEKİ.

yanıt7
yanıt11
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Büyük marketlerde belki tek bir tane limon alsanda olur. Ve sadece 2 tane acı biber.

yanıt4
yanıt5
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Bu haberi güzel ülkem sabırsızlıkla bekliyordu artık enflasyon düşer

Yorum Beğen25
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