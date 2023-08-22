Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci çocukları dünyaya geldi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky'nin ikinci çocuklarının dünyaya geldiği ortaya çıktı. Kaynaklar, 35 yaşındaki Rihanna ve 34 yaşındaki rap şarkıcısı sevgilisinin ikinci çocuklarını 3 Ağustos'ta gizlice kucaklarına aldığını duyurdu. Ünlü yıldız, hamileliğini 2023 Super Bowl etkinliğinde verdiği konserde tüm dünyaya ilan etmişti. Bir kaynak, şarkıcı için 'Anne olmayı seviyor. Şu anda inanılmaz mutlu' açıklamasını yaptı. Yeni doğan bebeğin ismi ise henüz açıklanmadı.