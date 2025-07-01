Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı

Rihanna ile üçüncü çocuklarını bekleyen A$AP Rocky, katıldığı bir etkinlikte verdiği cevapla çiftin sır gibi sakladığı bebeğin cinsiyetini farkında olmadan açık etti.

28 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Şirinler filminin dünya prömiyerine katılan ünlü çift, kırmızı halıda ilgi odağı oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, A$AP Rocky'nin ağzından dökülen birkaç kelimeydi.

Entertainment Tonight sunucusu Kevin Frazier'ın, "Bu beklediğin kız mı?" sorusuna Rocky, hiç düşünmeden "Evet dostum, öyle" cevabını verdi. Ardından, Rihanna'nın filmde seslendirdiği Şirine karakterinin oyuncağını kameraya göstererek "İşte burada, işte burada" dedi. Frazier'ın "Neyi sorduğumu biliyorsun!" demesi üzerine ise Rocky yalnızca gülmekle yetindi.

Rocky'nin bu ifadesi, kamuoyunda çiftin bir kız bebek beklediği şeklinde yorumlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sosyal medya kullanıcıları "bebeğin cinsiyetini ağzından kaçırdı" yorumlarıyla Rocky'nin gafını gündeme taşıdı. Merakla beklenen Şirinler filmi, 18 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Ancak o geceden akıllarda kalan en net detay, A$AP Rocky'nin "küçük bir sırrı" istemeden paylaşmış olmasıydı.

Pop yıldızı Rihanna, rapçi A$AP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekliyor. Ünlü çift, Şirinler filminin dünya prömiyerine katılarak bebek heyecanlarını kamuoyuyla paylaştı