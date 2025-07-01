Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı

Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rihanna ile üçüncü çocuklarını bekleyen A$AP Rocky, Şirinler prömiyerinde kız bebek müjdesini adeta ağzından kaçırdı. "Bu beklediğin kız mı?" sorusuna "Evet dostum, öyle" yanıtını veren Rocky'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çift, bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili henüz bir şey söylemiş değil, ama o cevap her şeyi ele verdi

Rihanna ile üçüncü çocuklarını bekleyen A$AP Rocky, katıldığı bir etkinlikte verdiği cevapla çiftin sır gibi sakladığı bebeğin cinsiyetini farkında olmadan açık etti.

28 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Şirinler filminin dünya prömiyerine katılan ünlü çift, kırmızı halıda ilgi odağı oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, A$AP Rocky'nin ağzından dökülen birkaç kelimeydi.

Entertainment Tonight sunucusu Kevin Frazier'ın, "Bu beklediğin kız mı?" sorusuna Rocky, hiç düşünmeden "Evet dostum, öyle" cevabını verdi. Ardından, Rihanna'nın filmde seslendirdiği Şirine karakterinin oyuncağını kameraya göstererek "İşte burada, işte burada" dedi. Frazier'ın "Neyi sorduğumu biliyorsun!" demesi üzerine ise Rocky yalnızca gülmekle yetindi.

Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı

Rocky'nin bu ifadesi, kamuoyunda çiftin bir kız bebek beklediği şeklinde yorumlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, sosyal medya kullanıcıları "bebeğin cinsiyetini ağzından kaçırdı" yorumlarıyla Rocky'nin gafını gündeme taşıdı. Merakla beklenen Şirinler filmi, 18 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak. Ancak o geceden akıllarda kalan en net detay, A$AP Rocky'nin "küçük bir sırrı" istemeden paylaşmış olmasıydı.

Pop yıldızı Rihanna, rapçi A$AP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekliyor. Ünlü çift, Şirinler filminin dünya prömiyerine katılarak bebek heyecanlarını kamuoyuyla paylaştı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz

O karikatüre bir tepki de Kerem'den: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi

Dedikodular doğru çıktı! Yeni aşkıyla kameralara yakalandı
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

Alevlerin önüne geçilemiyor! İşte yangınlarda son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.