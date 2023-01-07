Reha Özcan'ın Çorba İsyanı

Ünlü oyuncu Reha Özcan, İstanbul'da gittiği bir AVM'de gittiği mekanın menüsüne bakınca şok oldu. Ünlü oyuncu Reha Özcan, çorba fiyatını görünce isyan etti. İşte haberin detayları...

Kanal D'de ekrana gelen Üç Kız Kardeş dizisinde yer alan Reha Özcan, Twitter'da çorba fiyatına isyan etti. Ayvalık'ta çekilen dizinin repo gününde İstanbul'a giden sanatçı, çorba fiyatını görünce sitem etti.

Özcan, "Geçen gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yemeğe davet ettiler, pek sevmem ama gittik. Menü geldi, "Ne güzel şeyler varmış" dedim. "Sonra çorba ile başlarım bir iki şey daha sipariş ederim" dedim. Çorba 380 TL'ydi. Az çorba ile ekmek yedim. Bu olmaz ama ya" diye yazdı.

Oyuncu, bir takipçisinin, "Çorbanın içinde çeyrek altın mı vardı? Davet edip para mı ödettiler" yorumuna, "Ödemedim ama çok içim acıdı" karşılığını verdi.