Rapçi Heijan ve arkadaşları adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada yayınlanan 'Aynen' klibi sebebiyle soruşturma başlatılan rapçi Heijan ve iki arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Heijan" adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda ile gözaltına iki arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Rapçilar hakkında "Aynen" ismini verdikleri klipleri gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan klipleriyle tanınan Heijan lakaplı rapçi Doğan Tarda ve Muti lakaplı Mücahit Doğan'ın ile arkadaşları hakkında "Aynen" klibi sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Doğan Tarda ve iki arkadaşı gözaltına alınmış, Mücahit Doğan ise bulunamamıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan rapçiler ve adliyeye sevk edildi.